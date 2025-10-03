Учительницу в США посадили на 10 лет за секс с 11-летним школьником

Учительницу из штата Иллинойс посадили в тюрьму на 10 лет за совращение 11-летнего школьника. Об этом пишет газета Daily Mail.
34-летнюю Элли Бардфилд арестовали в апреле 2024 года после того, как в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. По ее словам, мальчик начал странно себя вести после того, как сходил в гости к учительнице. Позже школьник признался, что Бардфилд его совратила.
На допросе женщина обвинила в случившимся ребенка. Она заявила, что они занялись незащищенным сексом из-за того, что мальчик сам ее домогался. Однако ранее полицейские попросили мальчика позвонить учительнице и записали разговор. Ребенок спросил, могут ли они снова увидеться, на что Бардфилд согласилась.
В ходе следствия выяснилось, что женщина высылала ребенку интимные фотографии и присылала деньги. Суд приговорил Бардфилд к 10 годам заключения, сославшись на ментальные проблемы обвиняемой. Бардфилд пожизненно внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, уточняет источник.
