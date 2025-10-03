Учительницу в США посадили на 10 лет за секс с 11-летним школьником

34-летнюю Элли Бардфилд арестовали в апреле 2024 года после того, как в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. По ее словам, мальчик начал странно себя вести после того, как сходил в гости к учительнице. Позже школьник признался, что Бардфилд его совратила.