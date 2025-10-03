ФИФА представила официальный трёхцветный мяч ЧМ-2026

Напомним, турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в чемпионате мира будут участвовать сразу 48 сборных, а количество игр увеличится с привычных 64 до 104. При этом президент США Дональд Трамп уже рассматривает идею переноса некоторых матчей из небезопасных городов.