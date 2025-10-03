Ричмонд
В Ростове в выходные прогнозируют осадки и 11 градусов тепла

В Ростове 3 и 4 октября будет прохладно и дождливо.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные жителям донской столицы лучше воздержаться от пеших прогулок. По прогнозам синоптиков, погода будет очень прохладной.

Так, в субботу утром, 4 октября, в донской столице столбик термометра покажет +12, днем +16, вечером и ночью +13 и +11 соответственно. Также весь день обещают осадки.

В воскресенье, 5 октября, утром в Ростове температура воздуха составит +11 градусов, днем будет чуть теплее — 17 градусов, вечером столбик термометра покажет +13, а ночью +11. Последний выходной день недели, как и суббота, будет дождливым.