В Дивееве стартовало строительство Святых врат

Проект выполнен с опорой на стилистику XVII века. Врата украсят восемь куполов и восемь малых главок, расположенных вокруг боковых барабанов. Общая площадь строения составит 180 квадратных метров. Высота сооружения с крестом достигнет 58 метров, а арочный проезд будет иметь высоту 2,8 метра.