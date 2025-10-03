Ричмонд
Водителей Новосибирской области предупредили о гололеде и метелях

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция Новосибирской области предупредила водителей о сложных погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшие дни в регионе ожидается похолодание, усиление ветра и осадки в виде снега. По данным синоптиков, возможны метели и гололедица на дорогах.

В связи с этим автоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, учитывать дорожные условия при перестроениях и строго выполнять требования дорожных знаков, особенно в районах ремонтных работ.

Пешеходам также советуют быть внимательными и предпринимать дополнительные меры для своей безопасности в условиях непогоды.