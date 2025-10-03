Дорогущие боровики и дешевый картофель: что почем на «Комаровке»

Несмотря на то, что уже октябрь, в продаже есть красная малина. Ее готовы отдать в лоточке за 20 белорусских рублей или в стаканчике за семь. Рядом продают голубику по 30 рублей за контейнер. Встречается предложение по 27,90−31,90 за килограмм. Еще месяц назад ягоду можно было найти за 18,90 рубля за кило. Но осень берет свое, и голубика стремительно растет в цене. Уже появилась первая ягода из Перу по 99 рублей.