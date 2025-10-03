Дорогущие боровики и дешевый картофель: что почем на «Комаровке»

Людей на «Комаровке» много даже в будний день. У прилавков с наиболее привлекательными ценами даже образовываются большие очереди. Посетители рынка активно берут перцы, томаты, баклажаны, кабачки, картофель и зелень. А вот от грибов и ягод, похоже, отпугивают цены.
Удивительно, но на рынке при желании еще можно найти белорусскую клубнику по 30 рублей за килограмм. Других ягод также хватает, но и их стоимость постепенно растет.
Sputnik прошелся по «Комаровке» и узнал, что и по какой цене продают на минском рынке.
Ягоды и грибы
Несмотря на то, что уже октябрь, в продаже есть красная малина. Ее готовы отдать в лоточке за 20 белорусских рублей или в стаканчике за семь. Рядом продают голубику по 30 рублей за контейнер. Встречается предложение по 27,90−31,90 за килограмм. Еще месяц назад ягоду можно было найти за 18,90 рубля за кило. Но осень берет свое, и голубика стремительно растет в цене. Уже появилась первая ягода из Перу по 99 рублей.
Последние ягоды этого сезона, уже мороз. Скоро на прилавках их не будет.
Посетители «Комаровки» особого интереса к ягодам не проявляют, проходят дальше. Не особо интересуют их и грибы. Причина здесь проста — высокая стоимость: подосиновики по 40 рублей/килограмм, боровики и того дороже — 50 и 90 рублей за кило. Маслята и рыжики можно по 30 рублей.
Конец месяца, люди не хотят брать особо грибы. Мы даже уступаем. Цена указана 30 рублей, продаем по 15. Да и грибов в лесу особо нет. Места знать нужно.
Пестрят на прилавках брусника и клюква по 14,90 и 11,90 белорусских рубля за килограмм соответственно. Ягода крупная, сочная.
Томаты и огурцы
Стоимость помидоров начинается от 1,5 рубля за кило (на аджику — гласит надпись на ценнике) и доходит до 12 белорусских рублей. Найти красивые плоды можно в диапазоне 4−7 рублей. Огурцы готовы отдать за 4,90−9 рублей.
Выбрать есть из чего, поторговавшись, можно немного сбить стоимость. Особенно охотно торговцы уступают при расчете наличными.
Белорусские яблоки
Яблоки в одном месте продают по три рубля за кило, в другом стоимость доходит до 15 — зависит от сорта и товарного вида. Спрос на белорусский фрукт есть.
Человек 100 в выходные дни через нас проходят, в будние поток сильно меньше. Чего жаловаться? Есть у нас яблоки по три, по пять рублей, по 15 — на любой кошелек, как говорится. Вот смотрите, вот стакан кофе четыре рубля стоит, а здесь кило яблок люди получают.
Идем дальше, вот яблоками бойко торгуют две женщины, которые не рады вниманию к их товару.
Не надо нас нигде показывать. Все ходят тут и снимают, сами вырастите и фотографируйте. За 20 лет наши яблоки, слава богу, знают.
Виноград, арбуз и дыни
На виноград сейчас сезон: на рынке можно найти на любой вкус. при этом даже на элитные сорта цены более чем приемлемые — некоторые даже дешевле белорусских яблок. Так, килограмм узбекской ягоды можно взять за 4−5,59 рубля. Огромный, крупный виноград без косточки из Турции обойдется в 14,90 рубля.
Чернослив из Молдовы был найден по 7,90 рубля за килограмм. Гранаты готовы отдать за 6,50−14,90 рубля.
Арбузы продают от 1,5 рубля за килограмм до трех. Дыни дороже — в среднем 4−5 рублей за кило.
Картофель и зелень
Запастись картофелем реально от 1,29 рубля и до 3 за кило. По-прежнему большой выбор сортов: «Манифест», «Скарб», «Ласунак», «Королева Анна» — перечислять можно долго.
Морковь — от 1,5 до 4 рублей, лук — по 2,5−5 рублей за кило. Баклажаны были найдены по 2,5.
Пучок лука-пера (100 граммов) стоит три рубля, петрушки, укропа — два. Салат латук, фризе, листовой продают по 1,5 рубля. Кинза и руккола обойдутся в 3,50.