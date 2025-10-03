Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Черная пятница» для жителей Кишинева: В столице люди опять останутся на весь день без света — публикуем адреса

О запланированных на 3 октября отключениях сообщает поставщик услуги.

Источник: Комсомольская правда

О запланированных на 3 октября я отключениях сообщает поставщик услуги.

Кишинев, сектор Центр:

— ул. Каприкорн 1−15, 2−16, Фечоарей 17А, Михаил Лермонтов 47, Рогулень 1−29, 33, 33а, 37−39, 45−51, 55−69, 2−40, 46, Зодиак 1−15, 2−52 в с 09:10−16:00.

пригород Кодру:

— ул. Григоре Васкан, Мартир Брынковень, Мартир Брынковень 3 ул., Сф. Мартири Брынковень 1 ул., Сф. ул. Мартири Брынковень 2, Сихаструлуй с 09:00 до 16:00.

— ул. Андрея Винару, Друмул Скиноасей. Михай Эминеску, Потырничий, Потырничий 1 ул., Потырничий 2 ул., Ростов 2 ул., Скиноаса Ноуэ, Скиноаса-Вале, Ситарулуй, Ситарулуй ул., Ситарулуй 1 ул., Ситарулуй 2 ул., Тинеретулуй, с 08:50−16:20.

пригород Крикова:

— улицы Богдана Петричеику Хашдеу, Бориса Главана, Колосова, Крикова, Димитрия Кантемира, Михаила Фрунзе, Минерилор, Миорица, Пэчия, Штефана чел Маре и Сфынт, с 09:20 до 17:00.

пригород Чореску:

— Александру чел Бун, ул. Александру чел Бун, Молдова, с 09:20 до 17:00.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.

Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).

День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.

Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).

Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.

Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).