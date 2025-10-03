«Черная пятница» для жителей Кишинева: В столице люди опять останутся на весь день без света — публикуем адреса

О запланированных на 3 октября я отключениях сообщает поставщик услуги.
Кишинев, сектор Центр:
— ул. Каприкорн 1−15, 2−16, Фечоарей 17А, Михаил Лермонтов 47, Рогулень 1−29, 33, 33а, 37−39, 45−51, 55−69, 2−40, 46, Зодиак 1−15, 2−52 в с 09:10−16:00.
пригород Кодру:
— ул. Григоре Васкан, Мартир Брынковень, Мартир Брынковень 3 ул., Сф. Мартири Брынковень 1 ул., Сф. ул. Мартири Брынковень 2, Сихаструлуй с 09:00 до 16:00.
— ул. Андрея Винару, Друмул Скиноасей. Михай Эминеску, Потырничий, Потырничий 1 ул., Потырничий 2 ул., Ростов 2 ул., Скиноаса Ноуэ, Скиноаса-Вале, Ситарулуй, Ситарулуй ул., Ситарулуй 1 ул., Ситарулуй 2 ул., Тинеретулуй, с 08:50−16:20.
пригород Крикова:
— улицы Богдана Петричеику Хашдеу, Бориса Главана, Колосова, Крикова, Димитрия Кантемира, Михаила Фрунзе, Минерилор, Миорица, Пэчия, Штефана чел Маре и Сфынт, с 09:20 до 17:00.
пригород Чореску:
— Александру чел Бун, ул. Александру чел Бун, Молдова, с 09:20 до 17:00.
