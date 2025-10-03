Без виз и с VPN: как россиянам путешествовать по Китаю

Оптимальным решением для туриста становится установка приложения Alipay. Через него можно не только оплачивать покупки и поездки на такси, но и бронировать жилье, покупать билеты и даже получать скидки в кафе. Однако для полноценной работы системы потребуется пройти верификацию — предоставить сканы паспорта и селфи. Важно также использовать российский номер телефона при регистрации.