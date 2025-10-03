Эти 6 цветов осени 2025 не только сделают вас стильной, но и притянут деньги и удачу

Стилисты в первую очередь советуют носить пальто зелёных оттенков, таких как оливковый и эвкалиптовый. Но это только начало! На подиумах появились мятный от Tory Burch и McQueen, салатовый от Prada, Gucci и Hermès, изумрудный электрик от Tom Ford. Зелёный цвет осенью 2025 года — это не просто тренд, это целая революция. Ещё год назад мы бы посмотрели косо на человека в салатовом пальто, а теперь это писк моды. Сочетайте зелёный с нейтральными оттенками земли или дерзко миксуйте с фиолетовым — второй вариант для смелых, но результат того стоит. С точки зрения привлечения богатства зелёный традиционно считается цветом денег и роста. Изумрудный и нефритовый особенно хороши для новых начинаний и бизнеса. Собираетесь на важные переговоры или планируете запустить проект? Зелёное платье или костюм станут вашим тайным оружием.