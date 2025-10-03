Молоко, сено, деньги: как помогают семье, у которой сгорели заживо 28 коров

Полторы недели прошло с того момента, как у многодетной семьи Сенько из агрогородка Лошаны сгорела ферма, а вместе с ней ― заживо 28 коров. Для супругов Татьяны и Федора они были не просто любимыми коровками ― это было делом всей их жизни, в которое они вкладывали много души, времени и сил. Этим семья зарабатывала на жизнь.
Огонь в сарае, где находились животные, вспыхнул ночью. Рядом с ним стояли стоги сена, и пламя быстро перекинулось и на них. В это время дома спали супруги, их дети и мама Татьяны, ― к счастью, они никак не пострадали. Одна из версий случившегося ― поджог сарая и сенника, следователи возбудили уголовное дело.
Новость о пожаре в Лошанах быстро разлетелась в округе и многие неравнодушные люди откликнулись, чтобы поддержать и помочь семье.
Корреспондент Sputnik Екатерина Куница побывала в агрогородке и узнала у Татьяны и Федора, как они чувствуют себя сейчас, как им помогают и в чем семья нуждается больше всего.
Огонь утих, а эмоции нет
На входе во двор встречают два больших пса. Их лай не умолкает ни на секунду.
«Не бойтесь, проходите. Они только недавно голос подали ― все эти дни собаки молчали», ― говорит Татьяна.
По словам хозяйки, почти неделю здесь была удручающая картина ― лежали разлагающиеся туши коров, груды сгоревшего металла, а повсюду был слышен сильный запах гари.
Сегодня на территории уже нет никаких «ароматов», а о пожаре напоминает лишь пепелище на месте сгоревшего сарая. Но если огонь утих, то эмоции у Татьяны и Федора ― нет. Супруги до сих пор не могут прийти в себя и о многом говорят со слезами на глазах.
«Мы еще пока в шоке, только сейчас понемногу приходит осознание. Мы все эти дни бегали, что-то закапывали, что-то делали. Мы только в субботу похоронили коров, они все тут лежали еще. А теперь понимаешь, что все… Уже ничего не вернешь»,― грустно говорят хозяева.
Ночной пожар
Вспоминая ту роковую ночь (пожар произошел с 21 на 22 сентября ― Sputnik), Татьяна и Федор отмечают, что никакого плохого предчувствия у них не было, точно так же, как они не слышали странных запахов.
Как рассказал Федор, тогда он почти до часу ночи ремонтировал машину у приятеля в соседней деревне. Когда возвращался домой по дороге, с которой открывается хороший обзор его участка, ничего подозрительного не увидел.
«Я приехал без двадцати час ночи, поставил машину и пошел домой спать. То есть ни гари, ни запаха ― вообще ничего не было слышно. Нам потом сказали, что в 1.50 уже была вспышка ― загорелся сарай и сено. Мы после узнали, что МЧС вызвали охранники с “Линии Сталина” (историко-культурный комплекс ― Sputnik), потому что они увидели зарево», ― вспоминает Федор.
На вопрос, не слышали ли супруги ночью стоны животных или лай собак, они отвечают отрицательно.
«Нет, мы ничего не слышали. Самое интересное, что собаки не реагировали вообще ни на что. Просто клубочком лежали. Спасатели ночью постучали к нам в окно. Ходили возле, через зал, через двор, через собак ― ни одна из четырех не поднялась. МЧС даже сказали нам, мол, мы думали, что у вас собак нет», ― отмечают супруги.
По словам Федора, сарай не был подключен к электричеству: у них не было доильных аппаратов, всех коров они доили вручную.
«Так как здание обесточено, загореться оно само по себе никак не могло. Это кто-то пришел и спалил специально», ― считает хозяин.
Кроме того, женщина из соседней деревни Чистые Пруды рассказала хозяевам сгоревшей фермы, что в ту ночь слышала, как несколько человек бежали по дороге ― в ее доме были открыты окна, и очень громко лаяла собака.
А где коровки?
У Татьяны и Федора трое детей. Младшая Сабина еще ходит в детский сад, 14-летний Виталий учится в школе в Заславле, а 15-летняя Эвелина ― учащаяся столичного колледжа. Ребята с детства, имея перед глазами пример мамы и папы, были приучены к труду и всячески помогали родителям по хозяйству. Поэтому неудивительно, что гибель животных стала для них трагедией.
«Дети очень переживали. Сын многое делал тут сам, целое лето он сушил сено с папой, ночами возили его, чтобы не замокло, потому что тучи находили. Сам на тракторе ездил по полям», ― рассказывает Татьяна.
Супруги признались, что младшую дочь они постарались уберечь от лишних переживаний ― хотя малышке рассказали, что случился пожар и животные погибли, место трагедии ей не показывали. По словам Татьяны и Федора, дочка и сейчас, глядя на поле, куда раньше на выгул выводили коров, задает вопрос:
«А где коровки? Почему их так мало?» ― цитирует младшую дочку Татьяна.
Молчаливый свидетель
В ту ночь, когда произошел пожар, одновременно с трагедией случилось и чудо. А как иначе назвать тот факт, что из 29 животных, находившихся в сарае, 28 погибли, а один теленок ― двухмесячный Никифор ― смог выбраться и остался жив.
«Он находился в середине сарая. Калитка выломана, мамка его дотла сгорела. Может, просто ее не пустили ― потому что не бывает такого, чтобы корова не побежала за теленком. Это странно», ― рассуждает Татьяна.
Мы подходим к небольшому сараю, где сейчас поселился теленок. Увидев на пороге Татьяну, Никифор не скрывает своей радости и пытается лизнуть женщину языком.
«Думаю, он не из горящего сарая выбрался, потому что Никифор нигде не обгорел, не покалечен, не пахнет дымом. Он, наверное, выбрался, как сарай подпалили. Я не знаю, как он умудрился. Теперь Никифор у нас единственный свидетель, который не разговаривает», ― добавляет Татьяна.
Люди едут и едут
По словам супругов, площадь их земельного участка составляет 45 соток, а сгоревший деревянно-металлический сарай стоял на пяти. Помочь устранить последствия пожара откликнулись многие ― друзья, соседи и просто неравнодушные люди.
«Мы даже некоторых не знаем, которые приходили и растягивали здесь железо. “Минрайтеплосеть” очень помогла ― дали нам технику. ПМК дали технику. Приехал лично зампредседателя по сельскому хозяйству и продовольствию Минрайисполкома Сергей Викентьевич Гринкевич. Он выделил гусеничную технику для того, чтобы можно было загружать и выгружать железо. Мы всем очень благодарны», ― говорят супруги.
Пока разговариваем с хозяевами, возле их дома останавливается белый минивэн. Татьяна подходит к машине и через несколько минут возвращается.
«Люди едут, едут и едут. Вот и сейчас приехали, я не знаю их. Протянули деньги со словами: “Мы пенсионеры, возьмите ― сколько можем”, ― делится Татьяна.
Как рассказали супруги, люди помогают кто чем может: кто-то привозит деньги, а кто-то продукты. По словам Татьяны, добрые люди привезли им много сена из Вилейского района. А жительница деревни Горошки Ольга каждый день привозит по 15 литров молока Никифору.
«За просто так. Она привозит молоко к обеду, чтобы я Никифора попоила днем, вечером и утром», ― уточняет собеседница.
Также открыт благотворительный счет в банке, но какая там собрана сумма, супруги еще не знают.
«Я даже не смотрела, сколько там. Потому что у меня даже нет сил выехать и посмотреть. Просто меня подруга завезла в банк, чтобы я открыла этот счет. Но я даже 5 рублям буду рада. Спасибо, добрые люди», ― говорит Татьяна.
В чем больше всего нуждаются?
Кроме Никифора, у семьи осталось еще 6 телят.
«Они были в этом сарае кирпичном. Видите, стены мокрые ― это пожарные так облили и это не дало загореться шиферу. Яблоня рядом сгорела, а сарай остался», ― рассказывает Татьяна.
По ее словам, когда сейчас телят выводят на выгул, они по старой привычке бегут туда, где ранее были навязаны коровы, ― чтобы поиграться с ними. Но теперь там пустое поле.
«Столько трудов, конечно… Таких коров, как у нас были, уже никогда не будет ― это были члены семьи. Одной корове было бы 15 лет зимой ― она была первой коровой, от которой пошли все телочки. Телочек мы никогда не резали, мы всех оставляли. Она нам и двойню приводила», ― делится женщина.
Пока супруги не готовы сказать, сколько в будущем коров они хотят завести. Объясняют это просто: пока еще пребывают в шоке ― нужно время, чтобы отойти от трагедии и прийти в себя. При этом не скрывают, что больше всего сейчас нуждаются именно в корове.
«Нам сейчас нужна корова, потому что мы не можем без молока. Такие коровы, как у нас были, они стоят от 6 тысяч белорусских рублей, а у нас сгорело 16 дойных коров. Они очень много молока давали. И это ж не курица, которую ты посадишь в коробочку и привезешь, нужна техника, чтобы ее доставить», ― отмечают супруги.
За что?
Супруги признались, что очень надеются на справедливое расследование дела. По словам Татьяны, первый вопрос, который она хотела бы задать виновному: «За что?» Ведь такие преступления творили только фашисты в войну, добавляет хозяйка фермы.
«Пускай он (преступник ― Sputnik) живет долго и счастливо, но просто ему надо ощутить то, что ощутили эти животные, которые вообще беззащитные. Это просто не человек уже», ― говорят супруги.
И добавляют, что в деревне есть жильцы, которым якобы мешало их большое хозяйство.
Что говорят соседи
Корреспондент Sputnik попыталась поговорить и с соседями семьи. В одном доме дверь не открыли, а во втором женщина, которая представилась Ириной, рассказала, что мало общалась с семьей Сенько, но ничего плохого сказать о них не может.
«Нормальные люди. Вы знаете, им из-за работы не было когда общаться. Если мы и встретимся, то перекинемся пару словами и все. Ну и дети носили молоко ― покупала у них. А так они в своей работе с утра до ночи», ― говорит Ирина.
Женщина признается, что на следующий день после случившегося она пришла к соседям-погорельцам, чтобы оказать посильную помощь.
На вопрос, не доставляет ли ей хлопот то, что у Сенько такое большое хозяйство, она искренне удивилась.
«О чем вы говорите? Нет, конечно, это же деревня, это скот ― я сама выросла в деревне. Как здесь может быть по-другому? Тем более, они сами себе там, на отшибе, это их труд и заработок», ― заключила собеседница.
Sputnik продолжит следить за развитием событий. Если вы желаете помочь семье, обратитесь в редакцию, — мы поделимся контактами супругов.