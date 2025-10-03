Ричмонд
Жителю Омской области аннулировали мошеннические кредиты

Суд признал недействительными три договора, оформленные обманным путем.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Таврического района Омской области добилась отмены кредитных договоров, заключенных мошенниками от имени местного жителя. В начале января 2025 года приятель заявителя воспользовался его мобильным телефоном и оформил три займа на общую сумму 33 тысячи рублей через дистанционное обслуживание.

Полученные деньги злоумышленник перевел на свой счет. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Надзорное ведомство взяло расследование на контроль и оказало потерпевшему правовую поддержку. Было подготовлено и направлено в суд исковое заявление.

По результатам рассмотрения договоры признали незаключенными. Банковское учреждение обязали удалить из кредитной истории информацию о задолженности.

Ранее «КП Омск» сообщила, что из региона не выпустили в Казахстан обломки старого забора.