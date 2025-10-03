Незаконный вылов кеты пресекли в Хабаровском крае

В Нанайском районе полицейские во время рейда остановили незаконный вылов рыбы. Двое местных жителей теперь проходят по уголовным делам за браконьерство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровском крае продолжается операция «Путина-2025». Сотрудники полиции Нанайского района задержали двоих местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче водных биоресурсов.
По данным полиции, 41-летний житель района на резиновой лодке вышел на Амур у села Верхний Нерген. С помощью ставной сети он выловил десять особей кеты.
Еще один задержанный — 50-летний житель поселка Джонка. Мужчина имел документы на добычу рыбы, однако ловил за пределами разрешенного участка. На протоке Ченка Амура он также успел поймать 10 экземпляров кеты.
«Общий ущерб нарушителей оценен в 320 тысяч рублей. В отношении обоих мужчин следователи открыли уголовные дела по статье УК РФ “Незаконная добыча водных биологических ресурсов”», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.