«Жалкое подобие»: глава профсоюза предупредил о важном последствии локализации такси

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации такси, из-за которого появился риск сокращения рынка, а также увеличения цены на поездки до 30%. Требования закона считаются экспертами невыполнимыми. Иномарки окажутся под запретом для таксистов, в то время как покупка отечественного транспорта кажется бессмысленной тратой денег. Чем грозит реформа и как она изменит рынок перевозок — в материале URA.RU.