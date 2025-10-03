МРК «Буря» уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты

Российский малый ракетный корабль (МРК) «Буря» в рамках учений уничтожил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Уточняется, что МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт» провел в Балтийском море учения по отражению удара воздушных средств условного противника. Для поражения целей использовался зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М».
В пресс-службе добавили, что во время практических стрельб мишени были успешно уничтожены, что подтвердили средства объективного контроля.
— В ходе выполнения практических стрельб мишени были поражены, что подтвердили данные объективного контроля, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее противолодочная авиация Северного флота отработала поиск и уничтожение атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море в ходе учений «Запад-2025». В качестве условного противника была обозначена одна из атомных подводных лодок в составе Северного флота.
До этого военнослужащие из Соединенных Штатов посетили совместные военные учения России и Белоруссии. Их встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.