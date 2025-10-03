Наночастицы оксида цинка защищают микроводоросли от засоления воды

Наночастицы оксида цинка, которые используются в солнцезащитных кремах, электронике, красках и удобрениях, являются одним из самых массово производимых наноматериалов в мире, что неизбежно ведет к их попаданию в водоемы. Одновременно пресные водоемы по всему миру страдают от засоления из-за сброса сточных вод и использования реагентов зимой. Ранее ученые исследовали, как эти два фактора — наночастицы и соленость — вместе влияют на морские организмы, но их воздействие на пресноводные экосистемы оставалось почти неизученным.