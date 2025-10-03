В Омске создали беспилотник, поднимающийся на высоту 16-ти этажей

Компания «РОСПроект» из Омска стала лауреатом Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards в номинации «Лучшая инновационная разработка: технологии». Эту премию в сфере инженерных технологий часто называют «Инженерным Оскаром».
Церемония награждения прошла 1 октября в Екатеринбурге в рамках XII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, собравшей ведущих специалистов строительной отрасли со всей России.
Омичи представили беспилотный летательный аппарат «ОМДЖЕТ», предназначенный для контроля за строительством промышленных и гражданских объектов. С его помощью процесс контроля стал быстрее и безопаснее.
«Дрон делает за два часа тот же объём работы, на который человеку понадобится два дня. В частности, беспилотник измеряет технически сложные и опасные для специалистов детали объектов, расположенные на высоте 15-ти и 16-ти этажей», — пояснил директор компании Валерий Ярмошик.
Инновационность «ОМДЖЕТа» заключается в расширении возможностей управления строительными проектами, улучшении безопасности и точности, а также ускорении строительства и снижении затрат на проектирование.
«В Омской области с помощью наших беспилотников ведётся мониторинг качества капитального ремонта и строительства дорог, идёт контроль применения проектных решений и авторский надзор. В парке национального земельного фонда 9 омских беспилотников, и ещё 16 в прошлом году были приобретены другими организациями», — добавил Валерий Ярмошик.
В 2025 году на премию было подано 206 заявок из 12 регионов России, и в шорт-лист вошли 96 проектов. Премия в этом году включает 18 номинаций.
Награды победителям вручали глава Минстроя России Ирик Файзуллин, губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Валерий Ярмошик, директор компании, получил награду за лучшую инновационную разработку.