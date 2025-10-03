В Омске создали беспилотник, поднимающийся на высоту 16-ти этажей

«Дрон делает за два часа тот же объём работы, на который человеку понадобится два дня. В частности, беспилотник измеряет технически сложные и опасные для специалистов детали объектов, расположенные на высоте 15-ти и 16-ти этажей», — пояснил директор компании Валерий Ярмошик.