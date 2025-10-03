Ричмонд
УФНС по Иркутской области напоминает об уплате налогов до 1 декабря

За несвоевременную оплату начисляются пени или применяются меры принудительного взыскания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области информирует жителей Иркутска о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Сделать это необходимо во избежание начисления пеней и применения мер принудительного взыскания, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

К уплате подлежат налог на имущество, транспортный, земельный налог, а также НДФЛ для определенных категорий плательщиков. Для получения налогового уведомления гражданам рекомендуется использовать электронные сервисы. Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» можно с помощью учетной записи портала Госуслуг (6+) или обратившись в любой налоговый орган.