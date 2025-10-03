УФНС по Иркутской области напоминает об уплате налогов до 1 декабря

К уплате подлежат налог на имущество, транспортный, земельный налог, а также НДФЛ для определенных категорий плательщиков. Для получения налогового уведомления гражданам рекомендуется использовать электронные сервисы. Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» можно с помощью учетной записи портала Госуслуг (6+) или обратившись в любой налоговый орган.