В Европе назревает новый конфликт: Нидерланды выступили против обхода вето Венгрии по принятию Украины в ЕС

Политик также отметил, что в случае смягчения требований для Украины и Молдовы, Европейский союз будет вынужден распространить этот прецедент и на другие государства, стремящиеся к членству в блоке. Схооф заявил, что у ЕС должна сохраняться возможность отказать в приеме новым странам.