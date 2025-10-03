Ричмонд
В Европе назревает новый конфликт: Нидерланды выступили против обхода вето Венгрии по принятию Украины в ЕС

Премьер Нидерландов Схооф выступил против приема Украины в ЕС в обход Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выразил несогласие с предложением председателя Совета ЕС Антониу Кошты об ускорении процесса вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что изменение установленных правил не является правильным путем для достижения цели.

По словам Схоофа, процедура евроинтеграции представляет собой длительный процесс, который обязательно включает в себя проведение реформ. Он признал, что блокировка процесса со стороны Венгрии является крайне нежелательной. При этом нидерландский премьер уверен, что решение проблемы не должно заключаться в обходе принципа единогласного принятия решений.

Политик также отметил, что в случае смягчения требований для Украины и Молдовы, Европейский союз будет вынужден распространить этот прецедент и на другие государства, стремящиеся к членству в блоке. Схооф заявил, что у ЕС должна сохраняться возможность отказать в приеме новым странам.

Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе будет означать войну в Европе. Он призвал не допускать такой сценарий. Премьер Венгрии также не исключил, что для начала третьей мировой войны достаточно ошибки одной из крупных держав.

