Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выразил несогласие с предложением председателя Совета ЕС Антониу Кошты об ускорении процесса вступления Украины в Европейский союз. Он подчеркнул, что изменение установленных правил не является правильным путем для достижения цели.
По словам Схоофа, процедура евроинтеграции представляет собой длительный процесс, который обязательно включает в себя проведение реформ. Он признал, что блокировка процесса со стороны Венгрии является крайне нежелательной. При этом нидерландский премьер уверен, что решение проблемы не должно заключаться в обходе принципа единогласного принятия решений.
Политик также отметил, что в случае смягчения требований для Украины и Молдовы, Европейский союз будет вынужден распространить этот прецедент и на другие государства, стремящиеся к членству в блоке. Схооф заявил, что у ЕС должна сохраняться возможность отказать в приеме новым странам.
Прежде премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе будет означать войну в Европе. Он призвал не допускать такой сценарий. Премьер Венгрии также не исключил, что для начала третьей мировой войны достаточно ошибки одной из крупных держав.