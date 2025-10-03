Вертолет рухнул на крышу автостоянки в Сиднее, один человек погиб

Вертолет упал на крышу автомобильной стоянки в районе Бэнкстаун в Сиднее. В результате происшествия погиб один человек, пишет Daily Mail.
Парамедики из скорой помощи Нового Южного Уэльса оказали медицинскую помощь мужчине на месте происшествия. Однако спасти его не удалось, и он скончался от полученных повреждений. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается.
Еще один пострадавший, 19-летний молодой человек, получил серьезные травмы. Его доставили в больницу Ливерпуля, врачи оценили его состояние как критическое.
Правоохранительные органы из полицейского управления Бэнкстауна провели осмотр места крушения. Расследование причин авиационного происшествия будет проводить Австралийское бюро безопасности на транспорте.
Прежде сообщалось, что в американском штате Техас двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли. Пилот самолета столкнулся с технической неисправностью. В результате борт начал терять высоту.