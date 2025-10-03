«С этим мириться было нельзя». Власти Минска сказали о ситуации со смартфонами в школах

В Мингорисполкоме рассказали о ситуации со смартфонами в школах после введения запрета, пишет агентство «Минск-Новости».
Напомним, белорусские школьники не могут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября. Однако Минобразования позволило использовать смарт-часы школьникам в Беларуси.
В Мингорисполкоме рассказали, что к ограничению использования мобильных устройств в школах шли давно. И подчеркнули, что такая необходимость была вызвана многочисленными обращениями родителей и педагогов и негативным влиянием гаджетов на качество образования. Так как дети на уроках отвлекались, использовали телефоны для развлечений или как средство списать. Педагогам приходилось отвлекаться и тратить время, чтобы это ограничить.
— С этой ситуацией мириться было нельзя, — прокомментировал замглавы Мингорисполкома Андрей Стригельский.
Беспокоясь о том, что со временем может серьезно просесть качество образования, а у детей — ухудшиться здоровье, было принято решение об ограничении смартфонов и других мобильных устройств. Спустя месяц действия запрета мониторинг комитета по образованию Мингорисполкома показал, что родители, ученики и педагоги о новации отзываются положительно. А отдельным недовольным родителям стоит понимать, что качество образования напрямую зависит от усилий, предпринимаемых учителем и ребенком.
— Если есть отвлекающий фактор в виде мобильного устройства, говорить о хорошем усвоении материала очень сложно, — констатировал Стригельский.
Недавно министр образования Беларуси Иванец сказал об использовании гаджетов в школах: «Подходим к этому вопросу дружественно».
