«С этим мириться было нельзя». Власти Минска сказали о ситуации со смартфонами в школах

В Мингорисполкоме рассказали, что к ограничению использования мобильных устройств в школах шли давно. И подчеркнули, что такая необходимость была вызвана многочисленными обращениями родителей и педагогов и негативным влиянием гаджетов на качество образования. Так как дети на уроках отвлекались, использовали телефоны для развлечений или как средство списать. Педагогам приходилось отвлекаться и тратить время, чтобы это ограничить.