Уникальный водно-оздоровительный комплекс откроется в Хабаровском крае

Новый кабинет реабилитации, уже четвертый по счету открылся в Краевой клинической больнице имени профессора Сергеева. Здесь восстанавливают здоровье пациенты, и прежде всего участники СВО, получившие тяжелые ранения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В зале установлены самые современные тренажеры, которые позволяют разрабатывать суставы после операций, координируют движение. Есть даже особенные сапоги, которые способствуют быстрому ранозаживлению. Специально обученные медицинские сестры помогают ребятам выполнять даже несложный комплекс физических упражнений, чтобы бойцы смогли восстановить силы и здоровье.
Один из пациентов — Данил, он получил минно-взрывное ранение, ему оторвало пальцы на ноге. Одну операцию ему уже сделали, предстоит еще и вторая. Но он уже теперь занимается на тренажерах, которые ему показаны.
Другой боец — Игорь. Доброволец, пошел воевать на СВО в прошлом году. Говорит, что попал под сброс дронов. У него раздроблен сустав на руке. Парень тоже ждет еще одной операции. Медсестра хвалит его, говорит, что он работает через силу, через боль, хочет побыстрее выздороветь. На вопрос вернется ли он в строй, признается, что там очень страшно, но страну защищать кому-то надо. И кто это сделает, если не он, и такие же ребята.
И это не все, что могут предложить медики нашим ребятам для скорейшего выздоровления. В больнице заканчивается ремонт водно- оздоровительного центра, где будет плавательный бассейн, грязи, души, сухие углекислотные ванны. К слову, их еще нет нигде на Дальнем Востоке. В общем все необходимое, чтобы как можно быстрее поставить на ноги ребят, получивших тяжелые ранения на фронте.
Известно, что плавание в бассейне хорошо восстанавливает координацию. Другие процедуры избавят ребят от болей, долгое время они ходили на костылях или ходунках, а потому жалуются на боли в спине, пояснице, шее.
— Благодаря меценатам мы восстанавливаем водный комплекс, — говорит главврач краевой клинической больницы имени профессора Сергеева Андрей Субботин. — В основном у нынешних бойцов наблюдается повреждение конечностей, верхних и нижних. Все это поможет нам эффективно справляться с инфекциями, гнойными осложнениями и как можно быстрее подготовить ребят к протезированию, а значит к нормальной жизни.
Андрей Субботин отметил, что недавно в Хабаровске проходила конференция по проблемам военно-полевой хирургии с участием ведущих медицинских военных учреждений страны. К нам приезжали руководители этих учреждений, собрались коллеги со всего Дальнего Востока. Делились опытом восстановления бойцов после ранений.
— Наша краевая больница не случайно была выбрана в качестве площадки, — отметил Андрей Субботин — Практически все доклады сделали медики первой краевой. По всем направлениям военно-полевой хирургии больница стала ведущим учреждением, о чём сказал руководитель госпиталя имени Бурденко. Он заметил, что и не предполагал, что в Хабаровске есть такое учреждение, которое освоило все технологии и способно вылечить любую патологию. Он посмотрел всех раненых, и ни одного пациента не забрал к себе в Москву. То есть всё, что есть у них, есть теперь и у нас.