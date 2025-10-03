Уникальный водно-оздоровительный комплекс откроется в Хабаровском крае

— Наша краевая больница не случайно была выбрана в качестве площадки, — отметил Андрей Субботин — Практически все доклады сделали медики первой краевой. По всем направлениям военно-полевой хирургии больница стала ведущим учреждением, о чём сказал руководитель госпиталя имени Бурденко. Он заметил, что и не предполагал, что в Хабаровске есть такое учреждение, которое освоило все технологии и способно вылечить любую патологию. Он посмотрел всех раненых, и ни одного пациента не забрал к себе в Москву. То есть всё, что есть у них, есть теперь и у нас.