В Омске ФНС из-за долга более 10 млн заблокировала счета «Сибирского хлеба»

В среду, 1 октября, ряд счетов АО «Сибирский хлеб», работающего в Омске, заблокировали налоговики. Компания допустила отрицательное налоговое сальдо более чем в 10,7 миллиона рублей, считают в омском УФНС.
О событии сообщил «СуперОмск», ссылаясь на информацию выписки из УФНС. Меры приняты в ситуации «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности».
Завод существует с 1966 года, с 1993-го став акционерным обществом. С 2012 года его гендиректором является Сергей Дурнев.
С 2022 года по конец 2024-го численность работников предприятия уменьшилась на 107 человек, с 384 до 277. П. По данным же ФНС, у АО чистая прибыль за 2024 год составила примерно 10 млн рублей, выручка — около 669,1 млн рублей.
Ранее «КП Омск» писала, что УФНС заблокировало счета компании «Стройтраст», которая занимается ремонтом моста у телецентра.