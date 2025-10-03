Треки Оксимирона* в России начали использовать в олимпиадах по русскому языку

Напомним, музыкант уехал из России после начала спецоперации (СВО) на Украине. Весной 2022 года Oxxxymiron* провёл серию антивоенных концертов, также он регулярно выступал против действий российских военных, за что Минюст признал его иноагентом. В июне 2023 года суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск городской прокуратуры о признании трека артиста «Ойда» запрещённым к распространению. До этого за исполнение этой песни, в которой усмотрели призывы к сепаратизму, суд оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей. В прошлом году МВД России объявило его в розыск.