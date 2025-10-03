Ричмонд
В РФ с нового года введут несколько новых дорожных знаков

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Несколько новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части предусмотрены обновленным ГОСТом, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

«Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — сказал собеседник агентства. «В основе этих поправок — большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше», — подчеркнул Федяев.

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия». «Он будет там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак», — сказал депутат.

«Отмечу и введение знака 6.2.1 “Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности”, который позволит поберечь машины и повысить комфорт в пути», — добавил Федяев.

В свою очередь, знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) «поможет водителям в моменте понять, что участник дорожного движения имеет ограничение по слуху». «Долгое время у нас существовал знак 8.15 “Слепые пешеходы”, но слабослышащие и глухие пешеходы требуют такого же внимания от водителя. Насколько я знаю, эксперименты с его использованием начались почти 10 лет назад», — пояснил парламентарий.

Поправки предусматривают и ряд других изменений дорожных знаков и особенностей их применения.

