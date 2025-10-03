В Самаре проходит вакцинация против гриппа в образовательных учреждениях

В рамках ежегодной прививочной кампании в школах областной столицы продолжается вакцинация.
По информации ведомства, более 650 тысяч жителей Самарской области уже получили прививку, среди которых и ученики местных школ. Для удобства родителей медицинские работники городских поликлиник проводят вакцинацию на территории образовательных учреждений.
Для вакцинации детей применяются препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Врачи подчеркивают, что для проведения прививки необходимо добровольное согласие родителей и отсутствие у детей инфекционных заболеваний.