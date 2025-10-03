Докер-механизатор из Находки осуждён за гибель коллеги на рабочем месте

Как установило следствие, в июне 2024 года во время погрузочно-разгрузочных работ мужчина управлял вилочным погрузчиком и нарушил правила техники безопасности. Он допустил, чтобы в рабочей зоне оказался другой сотрудник, в результате чего совершил наезд. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. У погибшего остались супруга и дочь.