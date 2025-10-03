Докер-механизатор из Находки осуждён за гибель коллеги на рабочем месте

В Находке суд вынес приговор 46-летнему докеру-механизатору, работавшему в порту Восточный. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Как установило следствие, в июне 2024 года во время погрузочно-разгрузочных работ мужчина управлял вилочным погрузчиком и нарушил правила техники безопасности. Он допустил, чтобы в рабочей зоне оказался другой сотрудник, в результате чего совершил наезд. Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. У погибшего остались супруга и дочь.
Работодатель в добровольном порядке компенсировал семье погибшего моральный и имущественный вред.
На суде обвиняемый настаивал на своей невиновности. Однако материалы дела и доказательства, собранные транспортной прокуратурой, опровергли его доводы. С учетом позиции гособвинителя Находкинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание: 2 года и 3 месяца ограничения свободы с запретом на управление гусеничной и колесной самоходной техникой сроком на 2 года.
В течение всего срока ограничения свободы осужденный не имеет права менять место жительства или работы, а также покидать пределы Находкинского городского округа без разрешения надзорного органа.