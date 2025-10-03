Задержки и отмены рейсов в России утром 3 октября: где и какие сбои

Из Пулково с утра 3 октября отменен рейс в Шарм-эль-Шейх. На два часа задержан рейс в Краснодар, на час — в Сочи. Вылет самолета во Владикавказ перенесли с 8:55 на 10:05, вылет в Астрахань — с 10:05 на 12:25. Согласно онлайн-табло, на восемь часов позже отправят самолет в Сочи. Также задержаны вылет в Ульяновск, Даламан. На прилет в Пулково на данный момент задержек и отмен нет.