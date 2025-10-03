Вышли все серии медицинской драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной

Умудрившись проскользнуть между капельками дождя с «Каникулами», здесь Кузнецова проделывает отчасти ту же операцию — и иначе как хирургической эту работу не назовешь. В «Дыши» она вновь выстраивает сложный, полифонический, густонаселенный мир с множеством линий, в этот раз еще и более щедрый на жанры — от медицинского процедурала и детектива до психологической драмы в духе фильма «Фрагменты женщины», где Ванесса Кирби и Шайя Лабаф играют убитых горем несостоявшихся родителей; если держать в уме, что одним из учителей Кузнецовой был Борис Хлебников, потом выступивший продюсером «Каникул», получатся «Фрагменты обычной женщины». Внутрь «Дыши» оказывается очень легко погрузиться за счет клубка сюжетных ниток и плеяды ярких, многомерных персонажей, которые то завоевывают, то теряют зрительское расположение (отсутствие таких красок, например, потопило драму «Неверные», где Оксана Акиньшина изображала похожую женщину на грани). А невероятно живая речь в кадре — заслуга Кондратьевой, Светланы Штебы и актера Ильи Маланина, написавших сценарий, — не позволяет с этой глубины вынырнуть. Да и зачем?