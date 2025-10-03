Ричмонд
Появление горячей воды и отопления анонсировали в десятках домов Омска

После проведения ремонта теплоснабжение должно появиться в 67 домах.

В пятницу, 3 октября 2025 года, в АО «Тепловая компания» сообщили о ремонтных работах на сетях.

Заявлено, что накануне бригады устранили 22 повреждения по следующим адресам:

ул. Учебная, 190; ул. Красных Зорь, 54/4; ул. Партизанская, 4; ул. Завертяева, 7 к.4; Иртышская набережная, 27; ул. Андрианова, 2; ул. Андрианова, 34; ул. Нефтезаводская, 36в; ул. Красный Путь, 34; проспект Мира, 256; проспект Карла Маркса, 82; ул. Маргелова, 237; ул. Рождественского, 4; ул. 8-я Линия, 215; ул. 4-я Транспортная, 50−54; ул. 2-я Репина, 22; ул. Рокоссовского, 16/2; Входной, 13; Входной, 20; ул. Лукашевича, 27; ул. Лермонтова, 128; ул. Тарская, 98.

По итогам выполненных работ подключено теплоснабжение к 67 объектам.

Вместе с тем в пятницу, 3 октября, 21 бригада продолжает ремонтные работы по следующим адресам:

Центральный теплоэнергетический округ:

  • ул. Третьяковская, 3;
  • ул. Герцена, 55/57;
  • ул. Добровольского, 1;
  • ул. Тарская, 51;
  • ул. Красный Путь, 11.

Советский теплоэнергетический округ:

  • ул. 20-го Партсъезда, 27−29;
  • ул. Глинки, 4б;
  • ул. Нефтезаводская, 36 б;
  • ул. Красный Путь, 155;
  • ул. Бархатовой, 3в;
  • ул. Пригородная, 21/1.

Ленинский теплоэнергетический округ:

  • ул. Братская, 11;
  • ул. 8-я Линия, 184;
  • ул. Рождественского, 4;
  • ул. 16-й Военный городок, 461;
  • ул. Серова, 8;
  • ул. Масленникова, 76;
  • ул. Ангарская, 5.

Кировский теплоэнергетический округ:

  • ул. Лукашевича, 25;
  • ул. Карпинского, 25;
  • ул. Поворотникова, 45.