Появление горячей воды и отопления анонсировали в десятках домов Омска

В пятницу, 3 октября 2025 года, в АО «Тепловая компания» сообщили о ремонтных работах на сетях.
Заявлено, что накануне бригады устранили 22 повреждения по следующим адресам:
ул. Учебная, 190; ул. Красных Зорь, 54/4; ул. Партизанская, 4; ул. Завертяева, 7 к.4; Иртышская набережная, 27; ул. Андрианова, 2; ул. Андрианова, 34; ул. Нефтезаводская, 36в; ул. Красный Путь, 34; проспект Мира, 256; проспект Карла Маркса, 82; ул. Маргелова, 237; ул. Рождественского, 4; ул. 8-я Линия, 215; ул. 4-я Транспортная, 50−54; ул. 2-я Репина, 22; ул. Рокоссовского, 16/2; Входной, 13; Входной, 20; ул. Лукашевича, 27; ул. Лермонтова, 128; ул. Тарская, 98.
По итогам выполненных работ подключено теплоснабжение к 67 объектам.
Вместе с тем в пятницу, 3 октября, 21 бригада продолжает ремонтные работы по следующим адресам:
Центральный теплоэнергетический округ:
- ул. Третьяковская, 3;
- ул. Герцена, 55/57;
- ул. Добровольского, 1;
- ул. Тарская, 51;
- ул. Красный Путь, 11.
Советский теплоэнергетический округ:
- ул. 20-го Партсъезда, 27−29;
- ул. Глинки, 4б;
- ул. Нефтезаводская, 36 б;
- ул. Красный Путь, 155;
- ул. Бархатовой, 3в;
- ул. Пригородная, 21/1.
Ленинский теплоэнергетический округ:
- ул. Братская, 11;
- ул. 8-я Линия, 184;
- ул. Рождественского, 4;
- ул. 16-й Военный городок, 461;
- ул. Серова, 8;
- ул. Масленникова, 76;
- ул. Ангарская, 5.
Кировский теплоэнергетический округ:
- ул. Лукашевича, 25;
- ул. Карпинского, 25;
- ул. Поворотникова, 45.