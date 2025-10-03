Бетонное дерево в Андижане: арт-объект или предчувствие будущего?

С одной стороны — это красиво, долговечно и оригинально. С другой — сама мысль о «бетонных деревьях» пугает. Сейчас уже легко представить улицы, где вместо живых деревьев стоят их каменные аналоги, а ведь всего лет 10−15 назад казалось, что это всего лишь один из апокалиптических сценариев нашего будущего из какого-то фильма или книги.