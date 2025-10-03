В Пскове суд постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»

Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»*, найденную в багаже россиянина, въезжающего из Эстонии, передает РИА Новости.
В судебных материалах отмечается, что книгу обнаружили сотрудники таможни на границе Эстонии и России. На мужчину были составлены административные протоколы по факту недекларирования товаров и неисполнения обязанностей по соблюдению запретов и ограничений.
Мужчина пояснил, что книга была приобретена в Таллине, приятель подарил ее ему на день рождения. При этом он утверждает, что не является последователем данной религии.
Суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей, а книгу постановил уничтожить.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов; книга внесена в список экстремистских материалов.