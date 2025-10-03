Редкая гостья Анна Уколова крестилась на красной дорожке: видео

Звезда сериала «Первокурсницы» Анна Уколова появилась на светской презентации телеканала. Актриса выбрала для выхода в свет белую блузу и короткие шорты. В пресс-зоне Анна пользовалась популярностью у фотографов, которые давно не видели её на светских тусовках, так как Анна не любит особо вечеринки. Фотокорреспонденты начали предлагать актрисе разные варианты для позирования на фото, но от банальных «сердечек» с помощью рук Уколова категорически отказалась, так что аж перекрестилась. Смотрите видео.