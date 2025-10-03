Депутат Бондаренко оказалась причастна к схеме хищений в Курской области

Следствие полагает, что Бондаренко, действуя в составе группы, занималась незаконным обналичиванием этих денег. Источник уточнил, что она брала комиссию в размере 14−15% за снятие наличных. Услуги по обналичиванию она оказывала для бывшего курского депутата Максима Васильева, который также проходит по этому делу. В этом процессе ей помогал её гражданский муж Максим Щетинин.