Стала известна судьба норвежских призывников, пропавших на границе с РФ: вот что с ними стало

Пропавших на границе с РФ норвежских призывников нашли.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшие на учениях в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарке призывники нашлись в целости и сохранности. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

По информации источника, ранним утром 3 октября несколько норвежских солдат из второй группы, считавшиеся пропавшими, успешно добрались до КПП, который расположен на шоссе. Остальные позже дошли до района у норвежско-финской границы, где смогли выйти на связь.

Представители Вооруженных сил (ВС) Норвегии выехали, чтобы забрать их оттуда.

Напомним, накануне появилось сообщение о пропаже пятерых солдат-призывников во время военных учений. Правоохранительные органы подтвердили информацию о проводимых поисковых работах.

Как сообщил представитель полиции Йорген Хеукланн Хансен, с учений не вернулось десять солдат. Трое солдат сами добрались до точки сбора, а двоих нашли с воздуха. Поиск остальных пятерых велся при помощи дронов и служебных собак.