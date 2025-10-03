Стала известна судьба норвежских призывников, пропавших на границе с РФ: вот что с ними стало

Пропавшие на учениях в граничащем с Россией норвежском регионе Финнмарке призывники нашлись в целости и сохранности. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
По информации источника, ранним утром 3 октября несколько норвежских солдат из второй группы, считавшиеся пропавшими, успешно добрались до КПП, который расположен на шоссе. Остальные позже дошли до района у норвежско-финской границы, где смогли выйти на связь.
Представители Вооруженных сил (ВС) Норвегии выехали, чтобы забрать их оттуда.
Напомним, накануне появилось сообщение о пропаже пятерых солдат-призывников во время военных учений. Правоохранительные органы подтвердили информацию о проводимых поисковых работах.
Как сообщил представитель полиции Йорген Хеукланн Хансен, с учений не вернулось десять солдат. Трое солдат сами добрались до точки сбора, а двоих нашли с воздуха. Поиск остальных пятерых велся при помощи дронов и служебных собак.