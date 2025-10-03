Ричмонд
Снегопад обрушился еще на один город Казахстана

Прогнозы казахстанских синоптиков продолжают сбываться — снегом замело еще один город республики, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Отметим, что 1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.

А сегодня, 3 октября, в социальных сетях появились видео снегопада, который буквально заметает дорогу в Усть-Каменогорске. Роликом поделились местные жители.

Жители Усть-Каменогорска в недоумении от такого «подарка» природы. Они отметили, что в этом году зима пришла слишком рано:

«Пора переобуваться?» «Совсем рано пришла зима». «И как оно, на летней резине?».