Снегопад обрушился еще на один город Казахстана

Отметим, что 1 октября 2025 года первый снег выпал в Таразе и на алматинском Медеу. А чуть ранее, 29 сентября, надевать не только теплые куртки, но и шапки и шарфы пришлось жителям Костаная.
А сегодня, 3 октября, в социальных сетях появились видео снегопада, который буквально заметает дорогу в Усть-Каменогорске. Роликом поделились местные жители.
Жители Усть-Каменогорска в недоумении от такого «подарка» природы. Они отметили, что в этом году зима пришла слишком рано:
«Пора переобуваться?» «Совсем рано пришла зима». «И как оно, на летней резине?».