В Ростовской области перепады температуры составят от минус пяти до +20 градусов

В Ростовской области в пятницу, 3 октября, прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Ветер восточный и юго-восточный от семи до 12 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду.