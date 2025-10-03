В Ростовской области перепады температуры составят от минус пяти до +20 градусов

В Ростовской области в пятницу, 3 октября, прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Ветер восточный и юго-восточный от семи до 12 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от шести до 11 градусов тепла, местами столбик термометра покажет +2, а на севере и вовсе опустится до минус пяти градусов. Днем обещают от 15 до 20 градусов тепла.
— Местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность, а в Приазовье — высокая пожароопасность, — сказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
В Ростове в выходные прогнозируют осадки и 11 градусов тепла.
В Ростовской области спасатели за сутки потушили 23 пожара.