В Ростовской области перепады температуры составят от минус пяти до +20 градусов

В Ростовской области обещают дождь и шквалистый ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в пятницу, 3 октября, прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Ветер восточный и юго-восточный от семи до 12 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от шести до 11 градусов тепла, местами столбик термометра покажет +2, а на севере и вовсе опустится до минус пяти градусов. Днем обещают от 15 до 20 градусов тепла.

— Местами в северо-западных, северо-восточных, центральных и юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность, а в Приазовье — высокая пожароопасность, — сказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове в выходные прогнозируют осадки и 11 градусов тепла.

В Ростовской области спасатели за сутки потушили 23 пожара.