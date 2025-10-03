В Новосибирске в суд направлено дело о похищении несовершеннолетней

По данным следствия, вечером 28 апреля 2025 года обвиняемые в Кировском районе под предлогом уговорили знакомую несовершеннолетнюю сесть в автомобиль и увезли её в безлюдное место против воли. Там они нанесли девушке множественные удары по телу и голове, а также угрожали убийством, требуя не обращаться в полицию.