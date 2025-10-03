В Новосибирске в суд направлено дело о похищении несовершеннолетней

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Новосибирска. Им инкриминируется похищение несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, вечером 28 апреля 2025 года обвиняемые в Кировском районе под предлогом уговорили знакомую несовершеннолетнюю сесть в автомобиль и увезли её в безлюдное место против воли. Там они нанесли девушке множественные удары по телу и голове, а также угрожали убийством, требуя не обращаться в полицию.
В результате потерпевшая получила лёгкий вред здоровью. Свою вину обвиняемые не признали.
Уголовное дело передано в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.