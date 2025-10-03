Мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии

В Южной Калифорнии на нефтеперерабатывающем заводе Chevron произошел крупный пожар. Об этом сообщили местные СМИ.
По их информации, возгорание охватило территорию предприятия, и в районе ЧП работают пожарные расчеты.
Причины инцидента пока не установлены. Также не поступало сведений о пострадавших в результате происшествия, передает Fox 11.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в среду, 1 октября, сообщил, что на территории местного НПЗ произошло возгорание, которое носит техногенный характер.
28 сентября на улице 9 Мая на севере Москвы загорелось трехэтажное административное здание, в результате пожара частично обрушилась кровля. В ликвидации горения принимали участие около 50 сотрудников МЧС и 16 единиц специализированной техники.
12 сентября в Москве загорелся пивной завод «Очаково», расположенный по адресу улица Рябиновой, 44. В реконструируемом производственном здании загорелся генератор. Позднее появились сообщения о том, что горели два промышленных трансформатора. Позднее представители компании «Очаково» опровергли информацию о пожаре, заявив, что загорелся объект, который находился напротив их предприятия.