Мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии

12 сентября в Москве загорелся пивной завод «Очаково», расположенный по адресу улица Рябиновой, 44. В реконструируемом производственном здании загорелся генератор. Позднее появились сообщения о том, что горели два промышленных трансформатора. Позднее представители компании «Очаково» опровергли информацию о пожаре, заявив, что загорелся объект, который находился напротив их предприятия.