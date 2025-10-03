Объявленного Интерполом в розыск блогера Каца* будут судить

Блогер Максим Кац объявлен в международный розыск на территории всех государств — членов Интерпола. До этого Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщается в официальных судебных документах.