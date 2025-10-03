Транспорт Екатеринбурга оборудуют системами безопасности

В Екатеринбурге принимают новые меры для безопасности пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях. Решение приняли на специальном совещании с участием городских властей, ГАИ и транспортных компаний. Об этом сообщили в мэрии.
Участники обсудили дорожные происшествия и частые нарушения водителей. Решили усилить контроль за техническим состоянием транспорта и проводить больше инструктажей для водителей.
— По итогам встречи было принято решение о введении нескольких дополнительных мер обеспечения безопасности перевозок, — уточнили в администрации Екатеринбурга.
Теперь весь общественный транспорт оборудуют специальными системами контроля. Они помогут лучше видеть обстановку вокруг и следить за закрытием дверей.
Также ужесточают требования к водителям. При приеме на работу будут проверять их историю нарушений ПДД. А за действующими водителями установят постоянный контроль — ГАИ будет сообщать работодателям об всех нарушениях раз в три месяца.
Такие встречи транспортных компаний с властями и Госавтоинспекцией теперь будут проходить каждый месяц. Цель — сделать поездки в общественном транспорте безопаснее и уменьшить количество аварий.