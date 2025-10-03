26 лучших врачей РТ пройдут стажировку в Сингапуре

Первый вводный модуль состоится в Казани, где врачи ознакомятся с особенностями сингапурской системы здравоохранения, включая финансирование и организацию амбулаторной и стационарной помощи. Также они будут обучены использованию цифровых медицинских сервисов, телемедицине, робототехники и искусственного интеллекта. Основная часть стажировки пройдет в Сингапуре, где врачи будут находиться девять дней на базе шести ведущих клиник страны. Программа включает лекции, клинические разборы и наблюдение за различными операциями, такими как трансплантология, кардиохирургия, онкохирургия и нейрохирургия. Завершит стажировку итоговый модуль, на котором врачи встретятся за круглыми столами и обменяются опытом с зарубежными коллегами.