За их жизни борются врачи: два подростка на мопеде попали в ДТП

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Подробности рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
На улице Графтио 68-летний водитель за рулем Renault Duster при повороте налево столкнулся с мопедом Stels, на котором были два подростка 16 и 14 лет. Оба получили серьезные травмы, включая сотрясение головного мозга и перелом бедра. В настоящее время за их жизни борются врачи городской детской больницы № 17.
По информации ГАИ, 16-летний водитель уже привлекался в прошлом месяце к ответственности за пьяную езду за рулем авто. Решением комиссии по делам несовершеннолетних он был поставлен на профилактический учет, был выписан штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, мать подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
