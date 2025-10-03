Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За их жизни борются врачи: два подростка на мопеде попали в ДТП

В Башкирии в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда.

Источник: Комсомольская правда

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Подробности рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На улице Графтио 68-летний водитель за рулем Renault Duster при повороте налево столкнулся с мопедом Stels, на котором были два подростка 16 и 14 лет. Оба получили серьезные травмы, включая сотрясение головного мозга и перелом бедра. В настоящее время за их жизни борются врачи городской детской больницы № 17.

По информации ГАИ, 16-летний водитель уже привлекался в прошлом месяце к ответственности за пьяную езду за рулем авто. Решением комиссии по делам несовершеннолетних он был поставлен на профилактический учет, был выписан штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, мать подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.