За их жизни борются врачи: два подростка на мопеде попали в ДТП

По информации ГАИ, 16-летний водитель уже привлекался в прошлом месяце к ответственности за пьяную езду за рулем авто. Решением комиссии по делам несовершеннолетних он был поставлен на профилактический учет, был выписан штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, мать подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.