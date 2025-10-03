Мощный пожар вспыхнул после взрыва на НПЗ в Лос-Анджелесе

Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Лос-Анджелесе в Эль-Сегундо в США после взрыва. Об этом сообщает телеканал CBS News.
На месте происшествия уже работаю пожарные. При этом в местной полиции отмечают, что пока о пострадавших и эвакуации людей им ничего неизвестно.
По словам свидетелей ЧП, взрыв ощущался как небольшое землетрясение. Это не мудрено: предприятие, согласно официальным данным, производит 276 000 баррелей сырой нефти каждый день и «является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на западном побережье» США.
При этом местечко Эль-Сегундо находится в нескольких милях к югу от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. В воздушной гавани успокоили общественность: происшествие на заводе никак не повлияло на его работу. Сразу после пожара ни один рейс не был отменен, перенаправлен или задержан.
Ранее сообщалось о пожаре в здании кафе на Спортивной набережной Владивостока, расположенном у парка аттракционов. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.
2 октября, на территории строительной площадки, которая располагается в Западном административном округе (ЗАО) Москвы, произошел пожар.