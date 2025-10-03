Ричмонд
В Новосибирске подготовка автомобиля к зиме подорожала на 16%

Это связано с ростом цен на расходные материалы.

Подготовка машин к зиме в Новосибирске подорожала на 16% из-за роста цен на расходные материалы, особенно на зимние шины. Средняя стоимость комплекта шин для легкового автомобиля достигает 25−30 тысяч рублей, а качественный аккумулятор стоит 6−7 тысяч.

Многие автовладельцы, опрошенные Atas.Info, стремятся сократить расходы. Например, Михаил Ивушкин планирует менять только колеса, так как у него есть зимняя резина на дисках, а масло меняет по мере необходимости. Светлана Полиенко, столкнувшись с высокими ценами на новые шины, решила искать б/у варианты.

По данным экспертов, только каждый пятый автовладелец тщательно готовит свой автомобиль к зиме, в то время как 45% ограничиваются минимумом, а около 5% решают вообще не использовать авто в холодное время.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске климатолог Алексей Непомнящих заявил, какая будет погода в случае глобального потепления.