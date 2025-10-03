Омичей призывают на общегородской субботник

Администрация города Омска информирует жителей о проведении общегородского субботника, который состоится 4 октября 2025 года. Мероприятие начнется в 9:00 и затронет парки, скверы, дворы, детские площадки и придомовые территории. Как сообщает мэрия, осенний месячник чистоты стартовал еще 8 сентября 2025 года, и в течение месяца активные жители, представители ТОС, городские службы, общественные организации и предприниматели уже участвовали в уборке города.