Омичей призывают на общегородской субботник

Администрация города Омска информирует жителей о проведении общегородского субботника, который состоится 4 октября 2025 года. Мероприятие начнется в 9:00 и затронет парки, скверы, дворы, детские площадки и придомовые территории. Как сообщает мэрия, осенний месячник чистоты стартовал еще 8 сентября 2025 года, и в течение месяца активные жители, представители ТОС, городские службы, общественные организации и предприниматели уже участвовали в уборке города.
Для организации субботника на придомовой территории необходимо уведомить управляющую компанию или ТСЖ, а на общественных территориях — администрацию своего округа. Участникам разрешено высаживать деревья, подметать дорожки, собирать мусор. При этом городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства окажет волонтерам и общественным организациям помощь в вывозе мусора с территорий общего пользования.
Предприятия и организации обязаны самостоятельно вывозить собранный мусор, а управляющие компании — с контейнерных площадок многоквартирных домов. Мэрия напоминает, что строго запрещено сжигать мусор или оставлять его в мешках вдоль дорог.