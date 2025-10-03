Звезда сериала «Склифосовский» Левда получил три года колонии за избиение матери

Российский актер и звезда сериала «Склифосовский» Яков Левда получил три года колонии за избиение матери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.
Преступление актер совершил 15 ноября прошлого года. Тогда мать решила пожаловаться сыну на ссору с мужем, однако Левда в состоянии алкогольного опьянения неожиданно отреагировал на жалобы матери.
Как сообщается, начавшийся мирно разговор быстро перерос в конфликт, в ходе которого Левда раскидал вещи и избил мать. На женщину упала дверь, в результате чего она получила серьезные травмы, в том числе перелом ребер, а также гематомы в области таза, груди и глаза. Пострадавшая смогла убежать из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.
Нагатинский суд Москвы признал Левду виновным и приговорил актера к трем годам колонии общего режима.
Как писал сайт KP.RU, на одном из судебных заседаний Левда полностью признал свою вину. Актер сам рассказал, как издевался над матерью.