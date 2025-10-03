В Омске устроят масштабный субботник 4 октября

Завтра, 4 октября, омичи соберутся на общегородской субботник. Мероприятие проведут в рамках осеннего месячника по благоустройству, стартовавшего еще 8 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Акция по очистке городских территорий от мусора и листвы объединит активных горожан, представителей комитетов территориального общественного самоуправления, предпринимателей, сотрудников муниципальных служб.
Для организованного проведения уборки участникам необходимо заранее уведомить управляющие компании или товарищества собственников жилья о планируемых работах на придомовых территориях. Жителям, желающим привести в порядок общественные пространства, следует обратиться в администрацию своего округа.
Собранный в ходе субботника мусор требуется оставлять в мешках непосредственно на местах проведения уборки. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» окажет волонтерам и общественным организациям содействие в вывозе отходов с территорий общего пользования. При этом коммерческие предприятия и организации должны самостоятельно обеспечивать транспортировку собранного мусора. Управляющие компании помогут с очисткой контейнерных площадок рядом с многоквартирниками.
Фото: пресс-служба администрации Омска.
Администрация города напоминает о строгом запрете на сжигание растительных остатков и бытовых отходов, а также на размещение собранного мусора в придорожных зонах.
В мэрии также отметили, что за время проведения месячника чистоты тысячи омичей уже внесли свой вклад в благоустройство пространств города.