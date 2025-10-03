В Омске устроят масштабный субботник 4 октября

Собранный в ходе субботника мусор требуется оставлять в мешках непосредственно на местах проведения уборки. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» окажет волонтерам и общественным организациям содействие в вывозе отходов с территорий общего пользования. При этом коммерческие предприятия и организации должны самостоятельно обеспечивать транспортировку собранного мусора. Управляющие компании помогут с очисткой контейнерных площадок рядом с многоквартирниками.