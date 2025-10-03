Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске устроят масштабный субботник 4 октября

В общегородской уборке примут участие все желающие.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 4 октября, омичи соберутся на общегородской субботник. Мероприятие проведут в рамках осеннего месячника по благоустройству, стартовавшего еще 8 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Акция по очистке городских территорий от мусора и листвы объединит активных горожан, представителей комитетов территориального общественного самоуправления, предпринимателей, сотрудников муниципальных служб.

Для организованного проведения уборки участникам необходимо заранее уведомить управляющие компании или товарищества собственников жилья о планируемых работах на придомовых территориях. Жителям, желающим привести в порядок общественные пространства, следует обратиться в администрацию своего округа.

Собранный в ходе субботника мусор требуется оставлять в мешках непосредственно на местах проведения уборки. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» окажет волонтерам и общественным организациям содействие в вывозе отходов с территорий общего пользования. При этом коммерческие предприятия и организации должны самостоятельно обеспечивать транспортировку собранного мусора. Управляющие компании помогут с очисткой контейнерных площадок рядом с многоквартирниками.

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Администрация города напоминает о строгом запрете на сжигание растительных остатков и бытовых отходов, а также на размещение собранного мусора в придорожных зонах.

В мэрии также отметили, что за время проведения месячника чистоты тысячи омичей уже внесли свой вклад в благоустройство пространств города.