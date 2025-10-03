В Ростовской области переоборудуют учебные классы для осужденных

В Ростовской области выделили деньги на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, в которых осужденные осваивают новые специальности и повышают квалификацию.
— Были закуплены 15 единиц современного технологического швейного оборудования и 6 сварочных аппаратов комбинированного типа, — рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.
Оборудование установят в профессиональных образовательных классах в исправительных учреждениях, расположенных в Ростове, Батайске, Новочеркасске.
— Это обеспечит осужденных, проходящих профессиональное обучение, необходимыми практическими навыками для успешной адаптации к трудовой деятельности как во время отбывания наказания, так и после освобождения, — добавили в региональном ГУФСИН.
