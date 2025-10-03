Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области переоборудуют учебные классы для осужденных

В Ростовской области заключенным купили сварочные аппараты и швейные машинки для заключенных.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выделили деньги на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, в которых осужденные осваивают новые специальности и повышают квалификацию.

— Были закуплены 15 единиц современного технологического швейного оборудования и 6 сварочных аппаратов комбинированного типа, — рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Оборудование установят в профессиональных образовательных классах в исправительных учреждениях, расположенных в Ростове, Батайске, Новочеркасске.

— Это обеспечит осужденных, проходящих профессиональное обучение, необходимыми практическими навыками для успешной адаптации к трудовой деятельности как во время отбывания наказания, так и после освобождения, — добавили в региональном ГУФСИН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Подписывайтесь на наш Telegram.

«Мисс ГУФСИН-2025»: Выбираем самую очаровательную дончанку в погонах.

Четверых заключенных осудили за экстремизм в Ростовской области.