Станет теплее: прогноз погоды на выходные в Узбекистане

С 3 по 5 октября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность.
3 октября: в большинстве регионов — без осадков, небольшие дожди возможны только местами в Ферганской долине. В горных районах также возможны кратковременные осадки. Дневная температура составит 18−23°, на юге республики воздух прогреется до 25−27°.
В выходные дни сохранится сухая и относительно теплая погода. В дневные часы воздух прогреется до 20−25°, а дожди пройдут лишь в отдельных горных районах.
Сегодня днём в пустынной зоне, а также
Погода в Ташкенте
Столицу ждет приятная осенняя погода. 3 октября — небольшая облачность, без осадков, температура днем 20−22°. 4 октября — ночью 10−12°, днем воздух прогреется до 23−25°. 5 октября — ночью 10−12°, днем ожидается 21−23°.
Таким образом, уикенд подарит узбекистанцам небольшую передышку от осенней прохлады. Но, судя по прогнозам, потепление будет недолгим — впереди страну ждут новые сюрпризы осени.