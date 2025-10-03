Ричмонд
Станет теплее: прогноз погоды на выходные в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 3 октября). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные. После заметного похолодания в середине недели жителей страны ждет небольшая «оттепель» — температура поднимется, и любители тепла смогут немного вздохнуть с облегчением. Правда, по прогнозам, потепление будет недолгим.

С 3 по 5 октября по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность.

3 октября: в большинстве регионов — без осадков, небольшие дожди возможны только местами в Ферганской долине. В горных районах также возможны кратковременные осадки. Дневная температура составит 18−23°, на юге республики воздух прогреется до 25−27°.

В выходные дни сохранится сухая и относительно теплая погода. В дневные часы воздух прогреется до 20−25°, а дожди пройдут лишь в отдельных горных районах.

Сегодня днём в пустынной зоне, а также 4—5 октября на севере и в пустынных районах страны возможны усиления ветра до 13−18 м/с, местами с пыльным поземком.

Погода в Ташкенте

Столицу ждет приятная осенняя погода. 3 октября — небольшая облачность, без осадков, температура днем 20−22°. 4 октября — ночью 10−12°, днем воздух прогреется до 23−25°. 5 октября — ночью 10−12°, днем ожидается 21−23°.

Таким образом, уикенд подарит узбекистанцам небольшую передышку от осенней прохлады. Но, судя по прогнозам, потепление будет недолгим — впереди страну ждут новые сюрпризы осени.