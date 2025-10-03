Из Москвы в Омск увезли на спецсамолете ребенка с больными почками

Согласно данным заявки о закупке, пациент нуждался в срочной госпитализации в Российскую детскую клиническую больницу из-за болезни почек. В документе, который подписал первым замминистра здравоохранения региона Андрей Сухарев, указали, что местные местные врача не могут оказать необходимую помощь, а ребенок находится в состоянии, угрожающем непосредственно его жизни.