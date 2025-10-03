Ричмонд
Из Москвы в Омск увезли на спецсамолете ребенка с больными почками

Госзакупка на эти нужды обошлась в 4,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омский Центр медицины катастроф недавно воспользовался услугами частной авиакомпании «Вельталь-Авиа» для перевоза тяжелобольного ребенка в Москву. Об этом публиковались документы на портале госзакупок.

Согласно данным заявки о закупке, пациент нуждался в срочной госпитализации в Российскую детскую клиническую больницу из-за болезни почек. В документе, который подписал первым замминистра здравоохранения региона Андрей Сухарев, указали, что местные местные врача не могут оказать необходимую помощь, а ребенок находится в состоянии, угрожающем непосредственно его жизни.

В итоге Центр запланировал провести экстренную эвакуацию мальчика на спецсамолете Hawker 800XP. Ребенка в пути сопроводили квалифицированные врачи.

Стоимость эвакуации составила 4,9 млн рублей, это траты и на оплату работы бизнес-джета, и расходы на билеты для медиков и командировочные расходы.

Контракт заключили в срочном порядке, в связи с экстренным характером ситуации.

